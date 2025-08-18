Incidenti: luglio è il mese con più incidenti, settembre quello in cui si muore di più

Nel 2024 è stato luglio il mese dove in Puglia si è registrato il maggior numero di incidenti, ma settembre quello in cui si muore di più. La raccomandazione è sempre la stessa, attenzione alla guida e rispetto dei limiti di velocità, soprattutto in questi giorni di vacanze.
