Incidenti lavoro | Scoppio vicino trattore, un ferito ad Alezio

Incidente sul lavoro ad Alezio in provincia di Lecce. Un mezzo agricolo ha preso fuoco dopo un’esplosione e un uomo e’ rimasto ustionato in una azienda agricola alla periferia del paese. Stando ad una prima ricostruzione, lo scoppio sarebbe stato causato dall’utilizzo di liquido infiammabile mentre il mezzo agricolo era acceso. Un episodio accidentale, come constatato dai vigili del fuoco intervenuti. Il ferito ha fatto ricorso alle cure mediche, le sue condizioni non sono gravi.