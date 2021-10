Incidenti lavoro | A Barletta travolto da una pala, muore operaio

Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggi nello stabilimento Timac Agro Italia di

Barletta, azienda che produce fertilizzanti. Luigi Riefolo, barlettano di 62 anni, e’ morto sul colpo – in base ai primi rilievi – dopo essere stato investito da un mezzo. I carabinieri, sul posto con il magistrato di turno della Procura di Trani, Isabella Scarmarcio, stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. L’azienda, in una nota in cui esprime cordogolio e vicinanza alla famiglia di Riefolo, spiega anche che “a perdere la vita e’ stato il lavoratore di una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia industriale” e che “Timac

Agro Italia, unitamente alle autorita’ competenti, si e’ da subito attivata per chiarire nei tempi piu’ brevi le dinamiche di quanto successo. Per ora Timac Agro – sottolinea – ha potuto solo constatare che l’incidente e’ avvenuto nelle aree esterne e non e’ riferibile al ciclo produttivo dell’azienda”.