BARI – Il primo sulla strada statale 16 Adriatica nel quale sono rimaste ferite tre persone. Poco dopo un altro incidente sulla strada statale 172, all’ingresso di Alberobello, ha coinvolto tre auto. Cinque i feriti tra cui un bambino di 7 anni. Un uomo di 66 di Martina Franca perde la vita, deceduto nella notte dopo il ricovero in codice rosso. Ferita la moglie 65enne, tuttora ricoverata. Tra le cause probabilmente la strada viscida per via della copiosa pioggia che ha interessato la zona nella serata di sabato.