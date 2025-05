Incidente a Tricase: auto contro scooter, un codice rosso

Un incidente stradale è avvenuto poco fa a Tricase. Un ragazzo alla guida di uno scooter e una Renault Clio con a bordo due persone di origine olandese si sono scontrati sulla strada che unisce Tricase a Tricase Porto.

Intervenuti gli operatori sanitari del 118, il giovane conducente dello scooter è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso.

Per il momento non è chiara la dinamica del sinistro. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri del NORM di Tricase per i rilievi e gli aggiornamenti del caso.

Notizia in aggiornamento.

