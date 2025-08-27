Incidente tra auto e moto in via Mediterraneo: motociclista in codice rosso

TARANTO: Un gravissimo incidente si è verificato intorno alle 20 di oggi, mercoledì 27 agosto, in via Mediterraneo, a Taranto.
A scontrarsi una moto e una Nissan Qashqai con targa straniera, entrambe provenienti dalla litoranea di Gandoli in direzione Tramontone. In codice rosso l’uomo in sella alla moto trasportato d’urgenza al Santissima Annunziata di Taranto.
La vettura ha riportato danni evidenti sul lato, mentre il motociclo è stato sbalzato a terra. Gli occupanti della Nissan, cittadini del Lussemburgo, sono rimasti illesi ma sotto choc per l’impatto.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e i sanitari del 118 con il presidente nazionale del sistema 118 Mario Balzanelli, hanno prestato assistenza ai coinvolti.
Foto Massimo Todaro
