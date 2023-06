Torre Lapillo, scontro tra due auto, vetri di specchietto conficcati nella nuca di un ragazzo

Apparentemente un banale urto tra due auto sulla provinciale Torre Lapillo- San Pancrazio, ma un incidente che potrebbe diventare una tragedia per un giovane di Mesagne finito in ospedale con la testa rotta. Il giovane era a bordo di un’autovettura, che si è scontrata con un’altra. Un urto tra specchietti ed uno dei due è andato in frantumi e alcune schegge si sono conficcate nel sopracciglio del malcapitato, mentre, pezzi di vetro più grossi hanno provocato profonde ferite alla testa. Il ragazzo è stato condotto all’ospedale di Copertino. Diversi sono stati i punti che si sono resi necessari.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

