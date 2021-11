LECCE- È accaduto intorno alle 5.40 sulla tangenziale leccese all’uscita per Trepuzzi. Proprio all’uscita dalla galleria Condó, tre veicoli sono stati coinvolti in un violento impatto. I sopralluoghi della polizia municipale e gli accertamenti ancora in corso, hanno causato un restringimento della carreggiata. Non si sa se l’impatto sia stato causato dall’intensa pioggia o dall’alta velocità.