Incidente sulla Taranto-Massafra: auto esce di strada e si ribalta

Un grave incidente si è verificato sulla strada tra Taranto e Massafra, all’altezza del terminal Ionio. Un’auto, una Toyota, con a bordo cinque ragazzi, è uscita di strada e si è ribaltata nel tentativo di evitare un impatto frontale, che avrebbe potuto avere conseguenze più tragiche.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto stava effettuando un sorpasso a un camion quando la Toyota, per schivarlo, ha perso il controllo ed è finita fuori carreggiata. L’impatto è stato violento, ma al momento non si conoscono le condizioni dei giovani coinvolti, ma nessuno dovrebbe essere in condizioni critiche.

Sul posto tre ambulanze del 118, per trasportare i feriti in ospedale, Vigili del Fuoco, Polizia e Polizia Locale per i rilievi e dirigere il traffico.

Ecco le immagini girate sul posto da Francesco Manfuso.

