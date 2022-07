Incidente sulla strada Manduria – Francavilla, cinque feriti

Incidente stradale sulla strada che collega Manduria a Francavilla Fontana, il sinistro è avvenuto nei pressi di un passaggio a livello. Per cause da accertare il conducente di una Peugeot, avrebbe perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa in posizione trasversale alla carreggiata, a bordo vi erano cinque persone provenienti da Napoli. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, le condizioni non sarebbero gravi conseguenze. Sono subito scattati i soccorsi anche da parte degli automobilisti di passaggio, il tratto di strada interessato in passato è stato oggetto di altri incidenti stradali, anche mortali. Un episodio che solleva l’esigenza di verificare la sicurezza di quella strada provinciale molto trafficata.