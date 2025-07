Incidente sulla SS 172 tra Locorotondo e Martina Franca: motociclista ferito

Un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un’automobile si è verificato questa sera, intorno alle ore 19:00, sulla Strada Statale 172, nel tratto che collega Locorotondo a Martina Franca.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il motociclista, il quale ha riportato diverse ferite. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro prima di trasportarlo in ospedale per accertamenti.

Per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, già rallentata a causa dell’incidente, sono giunti sul luogo dell’evento gli agenti della Polizia Locale di Locorotondo. Presenti anche i volontari della Pubblica Assistenza, che hanno fornito supporto nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona.

Al momento, le dinamiche esatte dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti. Il traffico sulla SS 172 ha subito rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author