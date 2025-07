Incidente sulla SS 172: scontro tra uno scooter e una Panda, motociclista in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla SS 172, nel tratto che collega Martina Franca a Taranto, all’altezza dell’intersezione con strada Treppiantelle. Lo scontro ha visto coinvolti un motociclo Yamaha T-Max e un’autovettura Fiat Panda, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, lo scooter, proveniente da Taranto e diretto verso Martina Franca, sarebbe entrato in collisione con la Fiat Panda. Quest’ultima, stando alle prime dinamiche, stava eseguendo una manovra di svolta. L’impatto si è verificato tra la parte anteriore del motociclo e la parte posteriore dell’automobile.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il centauro alla guida del T-Max. Immediatamente soccorso dal personale sanitario giunto sul posto, il motociclista è stato trasportato presso l’ospedale “Valle d’Itria” di Martina Franca. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e le lesioni riportate non risultano essere gravi.

Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta la Polizia Locale di Martina Franca, che ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e accertare eventuali responsabilità. Il traffico ha subito lievi rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author