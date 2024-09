Incidente sulla sp236 tra Santeramo e Cassano: due vittime

BARI – É di due vittime il bilancio dell’incidente mortale avvenuto nella notte tra Santeramo in Colle e Cassano delle Murge, nel Barese. Un’auto con a bordo due persone sarebbe finita fuori strada, volando giù da un cavalcavia, per cause in fase di accertamento. L’impatto brutale non avrebbe lasciato scampo agli occupanti del mezzo. Con tutta probabilità si tratta di una coppia. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

