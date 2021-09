Incidente sulla S.S. 374: morta una ragazza di 37 anni

Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Strada chiusa al momento per consentire l’intervento delle autorità.

E’ morta sul colpo dopo che la moto che stava guidando ha impattato contro un auto. A perdere la vita 37 enne di Casarano. Secondo una prima ricostruzione la moto, di media cilindrata dovrebbe aver auto un impatto con un’auto che veniva in direzione opposta.

Le condizioni della ragazza sono apparse subito critiche, i soccorritori, immediatamente allertati da un amico che viaggiava su un altro mezzo poco più avanti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Al fine di consentire agli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni di marcia.