Incidente sulla Potenza-Melfi: sei veicoli coinvolti, ci sono feriti

E’ stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 658 “Potenza-Melfi” – in corrispondenza del km 13,600, a Pietragalla – a causa di un incidente.
Il sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto sei veicoli, provocando il ferimento di alcune persone. Al momento la circolazione è deviata su viabilità locale al km 14,00 (Svincolo di Cesaracchio) in direzione Potenza ed al km 12,500 (Svincolo di San Nicola) in direzione Melfi.
Sul posto sono presenti le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre all’intervento del 118, per la gestione della viabilità.
