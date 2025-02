Incidente sulla Potenza-Melfi: ferite due persone, una è grave

Un incidente stradale tra un furgone e un’automobile si è verificato nella mattinata di lunedì 24 febbraio sulla strada statale 658 Potenza-Melfi, in prossimità dello svincolo per Rionero. Due le persone coinvolte e che sono rimaste incastrate, una è stata trasportata in ealiambulanza in codice rosso a Potenza e l’altra in codice giallo a Melfi. La strada al momento è chiusa e il traffico è deviato sulle strade interne.

