Incidente sulla Massafra-Crispiano, codice rosso

Incidente questa mattina intorno alle 10, lungo la strada che collega Massafra a Crispiano. Una Citroën C4, proveniente da Massafra in direzione Crispiano, è uscita autonomamente fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

Alla guida un uomo, rimasto gravemente ferito. È stato soccorso in codice rosso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Massafra e i Vigili del Fuoco di Martina Franca, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e liberare l’uomo dall’abitacolo.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle autorità competenti.

