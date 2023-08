La squadra dei Vigili del Fuoco di Policoro è intervenuta ieri alle 21.45 circa per un incidente sulla strada statale 106 al km 419,800 in direzione Taranto, nella zona Trisaia di Rotondella.

Due le vetture coinvolte nel tamponamento: una BMW Serie 2 bianca ed una Audi Q5 grigia, ciascuna con a bordo i soli conducenti.

Illeso l’uomo di 46 anni residente a Sant’Arcangelo (PZ). Invece riversa in gravi condizioni il giovane di 26 anni alla guida della BMW, residente a Tursi (MT), che è stato trasportato dagli operatori del 118 all’Ospedale di Policoro. Sul posto anche la Polizia Stradale.

