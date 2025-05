Incidente sul lavoro, ferito operaio 27enne nel Barese

BITETTO – Ancora un incidente sul lavoro nel Barese, questa volta pero fortunatamente senza conseguenze mortali. Un operaio 27enne si è ferito al polpaccio destro mentre stava eseguendo manovre di scarico merci. Prontamente condotto all’ospedale San Paolo di Bari, è stato sottoposto a intervento per ferita lacero contusa ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio in una ditta di Bitetto che opera nel commercio di gress porcellanato. Sul posto i carabinieri della locale stazione e gli addetti dello Spesal.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author