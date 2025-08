Incidente sul lavoro ad Andria: operaio di 62 anni in gravi condizioni dopo la caduta

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ad Andria, nella zona industriale della città, dove un operaio di 62 anni è precipitato da un’altezza di quattro metri. L’uomo stava lavorando alla posa di lastre metalliche per la copertura di un capannone, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto violentemente a terra.

Trasportato d’urgenza all’ospedale, le sue condizioni sono risultate subito critiche. L’operaio è attualmente in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli specialisti dello Spesal Asl Bt, tra cui la dottoressa Gianna Miccoli, e le tecniche della prevenzione Silvia Losciale e Annamaria Preziosa. L’équipe sta collaborando con i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto riferito, l’uomo non era solo al momento della caduta, e alcuni testimoni potrebbero essere in grado di fornire informazioni cruciali per le indagini. L’operaio lavora per una ditta che si occupa della rimozione di amianto.

