Incidente sul lavoro a Mesagne, operaio in gravi condizioni

Sarebbe precipitato a causa del crollo di un solaio: un operaio di circa 60 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi in codice rosso, per un incidente verificatosi lunedì mattina in un cantiere edile situato in via Cino, nel rione Grutti, alla periferia di Mesagne.

L’incidente sarebbe avvenuto durante i lavori di edificazione di un nuovo complesso residenziale. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche: attualmente è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti del commissariato di Mesagne, la polizia locale e i tecnici dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) della ASL di Brindisi, incaricati di verificare la conformità delle condizioni di sicurezza del cantiere.

