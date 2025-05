Incidente su viale Tatarella a Bari, muore una 16enne

BARI – È deceduta la 16enne coinvolta ieri sera in un incidente stradale su viale Tatarella a Bari, tra la rotatoria di Poggiofranco e quella della Lidl, in direzione ponte Adriatico. Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e una minicar. Ad avere la peggio, le due ragazze a bordo del quadriciclo: la conducente, di 16 anni, è stata trasportata d’urgenza dal 118 al Policlinico di Bari, dove è rimasta ricoverata in prognosi riservata in rianimazione ma le lesioni riportate nell’incidente sono state troppo gravi. È morta dopo qualche ora. La passeggera – 18enne – ha riportato una prognosi di 30 giorni: trasportata al Di venere, per lei solo una frattura a un braccio. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha avviato accertamenti sulla dinamica.

Secondo il racconto dei familiari, la giovane era uscita con un’amica di 18 anni alla guida di una piccola citycar, che si può guidare anche senza patente. Pare che l’utilitaria sia stata tamponata da un’altra auto: a causa del forte impatto, la ragazza seduta sul lato passeggero è sbalzata fuori dall’abitacolo, mentre la 16enne sarebbe rimasta schiacciata dalla piccola auto ridotta ormai ad un ammasso di lamiere. Pare che i familiari della giovane abbiano appreso dell’accaduto grazie ad un app del cellulare, che ha segnalato il sinistro.

