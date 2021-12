MESAGNE- Quattro persone, tra conducenti e trasportati, sono state trasferite presso l’ospedale “A. Perrino” di Brindisi: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella zona industriale di Mesagne.

È accaduto intorno a mezzogiorno di oggi, 31 dicembre, in via Murri, la strada che conduce al centro commerciale della città messapica, quando una Seat Altea di colore bianco e una Fiat Panda di colore grigio, si sono scontrate.

Sul posto sono giunte quattro ambulanze per soccorrere i feriti occupanti le auto, e gli agenti di Polizia locale per dirigere il traffico. Al momento, via Murri è stata chiusa al passaggio delle auto per eseguire i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.