MESAGNE- Sono tre le auto coinvolte in un incidente stradale verificatosi poco fa sulla statale 7, all’altezza del centro commerciale Conad di Mesagne: sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia stradale.

Traffico bloccato sulla statale 7 in direzione Brindisi, dalle 19 di oggi 6 dicembre, a causa di un sinistro in cui tre auto si sono ribaltate. Sono in corso i soccorsi e gli agenti della polizia locale di Mesagne e della Polizia stradale stanno facendo i rilievi per capire le dinamiche dell’incidente. Coda di quattro chilometri. Traffico deviato sulle complanari.

Articolo in aggiornamento