Incidente stradale sulla Ostuni – Villanova: un ferito grave

Michele Iurlaro 12 Agosto 2025
OSTUNI – C’è un ferito grave nell’incidente stradale registrato oggi pomeriggio sulla provinciale che collega Ostuni a Villanova. Nello scontro tra una Bmw e una moto, ad avere la peggio è stata una delle tre persone coinvolte, trasportato in codice rosso, in ambulanza, all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Stanno meglio gli altri due feriti. Sul posto, insieme a 118 e polizia locale, anche i vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca chiamati nella messa in sicurezza del tratto stradale e dei mezzi coinvolti. La dinamica del sinistro è ancora tutta da determinare. 

