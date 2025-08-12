Incidente stradale sulla Ostuni – Villanova: un ferito grave

OSTUNI – C’è un ferito grave nell’incidente stradale registrato oggi pomeriggio sulla provinciale che collega Ostuni a Villanova. Nello scontro tra una Bmw e una moto, ad avere la peggio è stata una delle tre persone coinvolte, trasportato in codice rosso, in ambulanza, all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Stanno meglio gli altri due feriti. Sul posto, insieme a 118 e polizia locale, anche i vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca chiamati nella messa in sicurezza del tratto stradale e dei mezzi coinvolti. La dinamica del sinistro è ancora tutta da determinare.
potrebbe interessarti anche
Brindisi, erbe infestanti: il paradosso di via Ciciriello
Barletta, avvistato possibile ordigno bellico nel mare di Levante: scattano le verifiche
Itineris: Contenitori di Luce in mostra a Cisternino
Gallipoli, furto al concerto: coppia denunciata con tre collane d’oro nascoste in un fermacapelli
Brindisi: Caro spiaggia, il litorale brindisino”voce fuori dal coro”
Carabiniere ucciso, due mesi senza il brigadiere eroe Carlo Legrottaglie