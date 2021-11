VILLA CASTELLI- Non ci sono feriti nell’incidente stradale che si è verificato alle prime luci dell’alba, intorno alle 6 di oggi, 23 novembre: un’auto che viaggiava sulla statale 7 in direzione Brindisi è finita sul guardrail.

Dalle prime informazioni pare che l’autista dell’auto abbia perso il controllo del mezzo e per lui solo tanto spavento, non avendo riportato ferite. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e il carro attrezzi che sta rimuovendo il mezzo dalla careggiata e mettendo in sicurezza l’asfalto. L’incidente si è verificato sulla statale 7 che da Taranto conduce a Brindisi, all’altezza per l’uscita di Villa Castelli.

Traffico rallentato, strada momentaneamente bloccata perché si sta procedendo a rimuovere l’olio fuori uscito dal mezzo coinvolto. Si invita alla massima prudenza.