MESAGNE- Momenti di paura sono stati vissuti dall’autista di un’auto alimentata a gpl finita sul guardrail della statale 7: sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Mesagne.

L’incidente si è verificato intorno alle 11 del 25 febbraio, in direzione Brindisi, quando una Mini Cooper di colore bordeaux è andata a impattare contro il guardrail per cause in fase di accertamento. Sul posto, i vigli del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo poiché alimentato a gpl.

La Polizia locale di Mesagne, oltre a effettuare il rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente, ha gestito gestire la viabilità del traffico. Il conducente dell’auto, fortunatamente, è rimasto illeso.