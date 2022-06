SAN SEVERO – Padre e figlia di ritorno da Milano, residenti a Cassano Murge, lui originario di Francavilla Fontana nel brindisino, sono morti, questa notte, in un tragico indicente stradale registrato sulla A14, nel tratto che collega San Severo con Foggia. Il sinistro a ridosso del casello di San Severo, intorno alla mezzanotte quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiavano il 56enne e la 26enne, una Fiat Panda, presumibilmente dopo lo scontro con un’altra vettura, una Maserati, è finita in un canale al margine della carreggiata.

L’impatto è stato violento. La ragazza, Erica Petrelli, è morta sul colpo, mentre il padre, Vito Antonio Petrelli, dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto lo sfortunato 56enne dalle lamiere, è deceduto successivamente all’ospedale Riuniti di Foggia, dove era stato trasportato in elisoccorso. Sul posto, per determinare la dinamica del sinistro, anche i tecnici di Autostrade e la polizia stradale.