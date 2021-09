Incidente stradale | Muore 26enne sulla ss 172 dei trulli

Un’altra giovane vita spezzata sulle nostre strade. L’ incidente stradale, avvenuto ieri sera sulla statale 172 dei trulli tra Locorotondo e Fasano, ha coinvolto Angela Lattanzio di soli 26 anni. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente anche se la ragazza avrebbe perso la vita nello scontro tra una moto e un furgone da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi. La vittima è stata trasportata in codice rosso prima al pronto soccorso di Martina Franca poi all’ospedale di Taranto per un intervento chirurgico, purtroppo tutto vano perchè la ragazza non ha superato la notte.