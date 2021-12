MESAGNE- È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’incidente che si è verificato sulla statale 7 in direzione Brindisi, all’altezza del centro commerciale Conad di Mesagne: due auto si sono ribaltate ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere dei veicoli.

Il sinistro, per dinamiche in fase di accertamento degli agenti della polizia stradale che ha effettuato i rilievi, ha coinvolto due autovetture, una Dacia Duster di colore grigio su cui viaggiava una coppia della provincia di Lecce, e una Mercedes con a bordo una 28enne di origini albanesi. Sul posto, sono giunte anche le ambulanze che hanno trasportato i feriti, di cui uno in codice rosso, presso l’ospedale Perrino di Brindisi per le cure del caso.