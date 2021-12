BISCEGLIE – Grave incidente nel primo pomeriggio sulla provinciale Andria – Bisceglie.

Quattro i mezzi coinvolti con numerosi feriti. Tra le vetture convolte anche quella in cui viaggiavano alcuni calciatori della Fidelis Andria tra cui Gaeta, Pelliccia e De Marino. Distrutta la loro auto ma per fortuna gli atleti azzurri sono rimasti illesi. Sul posto Polizia Locale e le ambulanze del 118. Traffico in tilt