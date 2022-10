BARLETTA – È morta dopo quattro mesi di lotta Marilena Daddato, la ragazza di 19 anni rimasta vittima di un incidente in moto lo scorso 29 giugno. La ragazza di Barletta, ricoverata presso l’ospedale Bonomo di Andria, era caduta dal motociclo guidato dal suo fidanzato in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel quartiere Patalini. Le conseguenze della caduta hanno causato le ferite che sono state fatali a distanza di tempo. Il conducente, inizialmente indagato per lesioni gravi, risponderà adesso di omicidio colposo. Gli esami tossicologici successivi all’incidente e condotti in ospedale accertarono la presenza di cocaina nel sangue del ragazzo. La difesa, affidata all’avvocato Raffaele Dibello, punta invece l’attenzione sull’esito negativo riscontrato qualche ora dopo presso un ente privato accreditato.