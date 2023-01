FRANCAVILLA FONTANA – Terribile incidente stradale sulla provinciale che collega Francavilla Fontana e Sava, in agro della Città degli Imperiali, con una Fiat Marea condotta da un 45enne di Sava che, per cause tutte da accertare, ha prima sbattuto due volte con il muretto a secco e poi si è ribaltata, finendo la sua corsa al centro della carreggiata

L’incidente sulla Francavilla – Sava

Il sinistro intorno alle 14.15: secondo una prima ricostruzione, l’automobilista, diretto verso Sava, avrebbe perso il controllo del mezzo, con l’auto trasformatasi in una trottola impazzita che ha sbattuto per almeno due volte contro il muretto in pietra prima di ribaltarsi. Sul posto, gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Il ferito, cosciente all’arrivo dei paramedici e capace di uscire autonomamente dall’abitacolo, è stato trasportato in ospedale, nel vicino Dario Camberlingo, per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

