Incidente stradale a Moliterno, morta una donna di 57 anni

MOLITERNO – Una donna di 57 anni è morta nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, alla periferia di Moliterno (Potenza). L’auto sarebbe finita nel recinto di un’abitazione privata. Nulla da fare per la donna che sarebbe morta sul colpo.
Stamani, in un post sui social l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Antonio Rubino, ha annunciato che “a seguito del tragico evento avvenuto la scorsa notte, interpretando il diffuso sentimento di cordoglio”, ha deciso “di sospendere tutti gli eventi pubblici in programma per la giornata di oggi, 11 agosto, in segno di rispetto per la nostra concittadina coinvolta nel tragico incidente e per le famiglie coinvolte”. Tra gli eventi annullati anche il concerto dell’Ochestra Bulgaria Classik.
