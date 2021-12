PALAGIANO- È di un ferito grave il bilancio relativo all’incidente stradale verificatosi sulla strada statale 106 dir jonica, all’altezza di Palagiano: due i tir coinvolti, uno ha trasportato benzina, l’altro coca-cola. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, l’Anas, le forze dell’ordine e le ambulanze.

È accaduto intorno alle 9 di oggi, 27 dicembre, quando per cause in fase di accertamento, un tir che trasporta benzina si è scontrato con un tir che trasporta coca-cola. Nell’impatto la cabina di uno dei due ha invaso la corsia opposta interrompendo la corsa delle altre auto. Immediati i soccorsi, soprattutto dei Vigili del fuoco di Taranto che grazie al repentino intervento hanno scongiurato conseguenze più gravi e messo in sicurezza il tir che trasporta benzina.

Trasferito d’urgenza presso l’ospedale uno dei due autisti in codice rosso. Inoltre, il personale dell’Anas intervenuto si occupa delle ripristino e della normale transitabilità appena possibile della strada statale 106dir jonica.