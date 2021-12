MESAGNE- Ha provocato un incidente stradale in città in cui sono rimaste coinvolte sette auto, ha tentato la fuga quando sono arrivati i poliziotti del commissariato di Mesagne, li ha spintonati e aggrediti con calci e pugni davanti agli occhi degli automobilisti: è stato arrestato un 35enne pregiudicato perché scoperto alla guida senza patente e ubriaco.

È accaduto nel pomeriggio di ieri, 1 dicembre, intorno alle 5 all’angolo tra via San Donaci e via Antonucci, quando gli agenti di Polizia hanno arrestato in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale un uomo mesagnese, G.P. classe 1985, con numerosi precedenti penali e lo hanno deferito altresì per guida in stato di alterazione alcolica. Il 35enne ha provocato un rocambolesco incidente coinvolgendo sette auto.

Giunti sul luogo, è stato individuato un uomo coinvolto nel sinistro che, al sopraggiungere degli operatori della volante, li ha spintonati e si è dato alla fuga, sferrando colpi verso le auto in transito, per creare disagio alla circolazione e rallentare l’inseguimento dei poliziotti, i quali solo dopo alcune centinaia di metri sono riusciti a bloccarlo, non prima di aver vinto la sua resistenza fatta di spintoni, calci e pugni tali da procurare ad un agente anche dei traumi contusivi.

Gli esami effettuati hanno evidenziato che l’uomo ha un tasso alcolico elevato, inoltre, alla guida di un’autovettura priva di copertura assicurativa e con patente sospesa.

Visti tutti gli elementi di reità raccolti, si è proceduto ad arrestare in flagranza di reato G.P. per resistenza a pubblico ufficiale e, per come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, al termine degli accertamenti di rito lo stesso è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Il reo è stato inoltre deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per guida in stato di alterazione alcolica.