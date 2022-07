TARANTO – Un giovanissimo ha perso la vita la scorsa notte a causa di un incidente stradale nel tarantino. Erano circa le 4.00 quando due amici di 17 e 19 anni in sella ad uno scooter sono finiti contro un muretto lungo la strada che collega San Donato a Talsano. Sono stati gli automobilisti che transitavano ad allertare i soccorsi, ma purtroppo all’arrivo dei sanitari il minorenne era già privo di vita. L’altro ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Al momento si trova in Rianimazione, i medici per lui si sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia. Bisognerà chiarire come e perché il ragazzo abbia perso il controllo del motociclo. Non sembra ci siano altri mezzi coinvolti.