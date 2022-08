MASSAFRA – Un incidente stradale mortale si è verificato poco fa sulla strada che da Massafra conduce a Chiatona, nel tarantino, precisamente in zona Pezzarossa. Ad entrare in collisione sono stati un furgone Opel Combo di colore rosso e un tir. Il conducente del mezzo pesante sarebbe rimasto illeso, mentre per l’uomo che guidava l’altro mezzo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. I sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza in codice rosso la passeggera al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Forse, è stata la manovra del conducente del furgone per scansare il tir a farlo uscire di strada, pare che il mezzo si sia anche capovolto per poi tornare in posizione sulle gomme. Dovranno capirne di più i Carabinieri della Compagnia di Massafra, intervenuti sul posto unitamente a Vigili del Fuoco e Polizia Locale.