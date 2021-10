OSTUNI- Si è ribaltata una cisterna che trasporta Gpl sulla superstrada Brindisi- Bari, all’altezza dell’uscita per Villanova di Ostuni: autista trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi dai sanitari del 118.

L’incidente è accaduto poco dopo le 10.30 quando, per dinamiche in fase di accertamento della Polizia stradale giunta sul posto, una cisterna si è ribaltata sulla strada, creando una coda di auto prima dell’uscita per Villanova di Ostuni. Il traffico è stato deviato dall’intervento degli agenti in direzione Torre Pozzelle.

Sul posto, immediato l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno trasportato l’uomo alla guida del mezzo fuori dalla cabina e affidato alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno trasferito presso il nosocomio brindisino.