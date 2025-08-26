Incidente nella notte a Taranto: paura per due ragazzi in moto

TARANTO – Ancora un incidente nel centro cittadino di Taranto, l’episodio si è verificato poco dopo le due della scorsa notte all’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Abruzzo, proprio dove nei giorni scorsi c’è stato di un altro grave sinistro. Coinvolti una motocicletta Honda Transalp e una Seat Ignis.

Ad avere la peggio i due giovani in sella alla moto, un ragazzo e una ragazza, soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Taranto per effettuare i rilievi.

Foto Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author