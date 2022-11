Condividi su...

Foggia – Gaetano Conversano ha lottato con tutte le sue forze ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il 32 enne di Sant’Agata di Puglia travolto da un’auto mentre camminava al fianco della propria compagna, intorno alle 20 di lunedì 7 novembre in Via Natola a Foggia, è deceduto nel corso della notte.

