TURI – Un incidente stradale mortale è avvenuto sulla strada che da Turi conduce a Conversano, l’impatto violento si sarebbe verificato tra due auto dello stesso modello, Citroen C3. Pesante il bilancio, un morto e cinque persone ferite, soccorse dai sanitari del 118 sono state trasportate, in codice rosso, in ospedali diversi, al Policlinico ed al Di Venere di Bari, al Miulli di Acquaviva e al San Giacomo di Monopoli.

Non si conosce al momento l’esatta dinamica del sinistro, sul posto si sono recati i Carabinieri ed i vigili del Fuoco

Foto in evidenza della pagina facebook “Vivi la Strada”