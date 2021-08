Incidente mortale sulla strada Francavilla-Manduria

Ancora una tragedia della strada. Un incidente mortale è avvenuto nella serata di oggi sulla strada che collega Francavilla Fontana a Manduria in territorio tarantino. Ha perso la vita una persona che si trovava in sella ad una motocicletta, non si conoscono le cause che hanno provocato il grave sinistro, stando a quanto si è appreso ci sarebbe stato uno scontro tra un’auto e la moto in sella alla quale viaggiava la vittima. Sul posto si sono recati i Carabinieri della Compagnia di Manduria i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118.

