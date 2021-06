Foggia | Incidente stradale sulla ss17: morto un 54enne

Non c’è stato niente da fare per il 54enne alla guida del Fiorino schiantatosi frontalmente contro un tir questa mattina nel Foggiano. È accaduto sulla ss17, all’altezza di Volturara Appula, intorno alle 6.30. L’uomo era originario di Campobasso. Illeso il conducente del mezzo pesante che, per motivi ancora da chiarire, ha terminato la sua corsa sulla corsia opposta (non è escluso che sia stata l’auto ad allargare la curva provocando l’incidente, facilitato anche dal terreno viscido causa pioggia).

Sul posto i vigili del fuoco, arrivati da Foggia e Lucera, 118 e carabinieri. Statale ancora chiusa nel tratto interessato: traffico deviato lungo strade secondarie.

Attilio Scarano