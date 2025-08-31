31 Agosto 2025

Incidente mortale sulla Monopoli-Alberobello: vittima 30enne di Ostuni

Dante Sebastio 31 Agosto 2025
Un uomo di 30 anni originario di Ostuni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale che collega Monopoli ad Alberobello, in provincia di Bari.

Il giovane viaggiava in sella a una moto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un Suv. L’impatto è stato molto violento. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Monopoli, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e chiarire le responsabilità del sinistro.

