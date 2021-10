SPONGANO- Non si arresta la lunga scia di sangue sulle strade salentine. Ennesimo incidente mortale all’alba sulla strada che collega Spongano ad Andrano, Il nei pressi di via Vicinale Lata a Spongano. A perdere la vita, ancora una volta, un giovane ragazzo di Spongano, Roberto Cozza, di soli 24 anni. Un incidente autonomo avvenuto alle 4 del mattino, con il proprio mezzo, una Ford Focus. Per cause ancora tutte da accertare é uscito fuori strada finendo su di un albero. Per estrarlo tra le lamiere contorte sono intervenuti i Vigili del Fuoco che lo hanno affidato ai sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, era già morto. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri. La salma è stata restituita alla famiglia.