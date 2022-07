PUTIGNANO – Incidente mortale sulla sp81, che collega Putignano alla Selva di Fasano. A perdere la vita una coppia di coniugi, in gravi condizioni la nipotina che era con loro, una bimba di 7 anni. I nonni, insieme alla piccola, stavano ritornando dal mare. L’auto sulla quale viaggiavano per cause in corso di accertamento è uscita di strada schiantandosi contro un muretto a secco. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Putignano e le ambulanze di Noci, Alberobello, Putignano,

(FOTO DI VIVI LA STRADA)