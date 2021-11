Incidente mortale: muore una 34enne di Castellana

La notta scorsa una donna di Castellana, nel barese, ha perso la vita in un incidente stradale. Agata Schena, questo il nome della vittima, ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava per cause ancora da accertare mentre stava percorrendo la strada che da Alberobello porta a Castellana. La vittima e’ stata avvistata solo in mattinata e l’automobilista ha lanciato l’allarme, ma ormai per la donna non c’era piu’ nulla da fare. Indagano i carabinieri. Ora la salma si trova presso il Policlinico di bari dove sara’ disposta l’autopsia.