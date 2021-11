MESAGNE- Purtroppo non ce l’ha fatta Ilaria Morleo, 25enne di Torre Santa Susanna, rimasta coinvolta in un sinistro avvenuto sulla strada provinciale 51 che collega Cellino San Marco a Oria, in agro di Mesagne: sul posto sono giunti gli operatori del 118, gli agenti della Polizia locale di Mesagne e i Vigili del fuoco.

Sono stati alcuni ragazzi che, pecorrendo la strada provinciale 51, intorno alle 19.30 hanno chiamato il 118 dopo aver notato l’auto, una C3, accartocciata contro un ulivo.

La giovanissima, per dinamiche in corso di accertamento, purtroppo, pare sia uscita fuori strada e sia andata a sbattere contro l’albero. Ilaria Morleo è deceduta sul colpo, a nulla è servito l’intervento del medico del 118 che ha dovuto constatare il decesso di quel corpo estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Ancora una vittima della strada, ancora una famiglia che piange la figlia, divenuta, nella tragica serata del 15 novembre, la figlia, la nipote e l’amica di tutti.