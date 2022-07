VILLA CASTELLI- È di un morto il bilancio relativo a un incidente stradale avvenuto sulla strada che da Francavilla Fontana conduce a Villa Castelli: sul posto l’ambulanza, i vigili del fuoco, la Polizia locale e i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana.

È accaduto poco dopo le 17.30 quando per cause in fase di accertamento due auto, una Toyota Yaris di colore nero con a bordo un 87enne di Villa Castelli e una Alfa Giulietta di colore grigio con a bordo un 33enne di Martina Franca, si sono scontrate.

A perdere la vita nell’impatto, l’83enne di Villa Castelli G.S., un ex calzolaio. Il 33enne ha ricevuto le cure dei medici del 118 e sta bene. Sul posto gli agenti della Polizia locale che effettuano rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana procedono all’effettuazione dell’alcol test e del drug test.